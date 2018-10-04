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Balıkesir'de yapılan 'Huzur' uygulaması yapıldı: 12 aranan kişi yakalandı

Balıkesir polisi il merkezi ve ilçelerde Güven Huzur uygulaması yaptı.

Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 aşamalı yapılan uygulamaya 128 ekip ve 552 polis memuru katıldı. Balıkesir ve ilçelerinde yapılan yol ve umuma açık yerlerde yapılan uygulama sırasında 4 bin 635 kişinin sorgulaması yapıldı. 397 araç kontrol edilirken, 6 araç trafikten edildi ve 35 araç sürücüsüne ceza işlemi yapılırken 38 bin 268 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri 61 av bayisini kontrol ederek, 2 işyerine işlem yapıldı. Av bayilerine yapılan denetim sırasında 4 yivsiz silah ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Genel uygulama sırasında 274 işyeri denetlenirken 4 işyerine eksik evrak nedeni ile ceza işlemi uygulandı.

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