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14 Ağustos 2018 15:35

Balıkesir’de yazlıkçıya özel pazar

Burhaniye ilçesinde, Orjan ve İmko Tatil Siteleri yanında kurulan sebze pazarı ilgi görüyor.

Balıkesir’de yazlıkçıya özel pazar

14 Ağustos 2018 15:35

Yaklaşık 6 yıldan bu yana yaz aylarında kurulan pazar yazlıkçıların işini kolaylaştırıyor.


Burhaniye’de Ören-Akçay yolu kenarında kurulan yazlıkçıya özel pazar vatandaşların işini kolaylaştırdı. Orjan, İmko ve Haberkent Tatil Siteleri yakınında haftanın Pazar günleri kurulmaya başlanan Pazar, Temmuz ile Ekim ayları arasında hizmet veriyor. Yöredeki sitelerde oturan binlerce yazlıkçı, sebze meyve ihtiyacını bu pazardan sağlıyor.


Pazarın ayaklarına geldiğini anlatan Orjan sakini Kazım Akıncı, “Pazar yerimiz çok iyi oldu. Her şey ayağımıza geldi. Tabi eksiklikleri var. Eksiklikler giderilirse çok daha güzel olacak. Pazar, Orjan, Denetko, Haberkent ve İmko Sitelerine yakın. Pazar bizler için çok iyi oldu” dedi. Kırtıklı Ethem İbiş de, “Kırtık mahallemizden Orjan’daki pazara geliyoruz. Burada yazlıkçılara da organik ürünlerimizi satıyoruz. Pazarların sayılarının artmasını istiyoruz. Ören Pazarı ve sahildeki diğer pazarlara da gidiyorum” dedi. Ahmet Güder ise, “ Burada mısır satıyorum. Babama yardım ediyorum. Mısırların 6 adedini 5 liradan satıyorum. Ürünlerim çok lezzetlidir” dedi. Kendi ürünlerini sattığını anlatan Bayram Kara da, “Burada yazlıkçılara hizmet veriyoruz. Pazarların gelişmesi ve çoğalması için uğraşıyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor. Vatandaşlar memnun olunca bizde memnun oluyoruz” dedi.




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