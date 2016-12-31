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31 Aralık 2016 13:55

Balıkesir’de yılbaşı hazırlıkları

Balıkesir’de yılbaşı hazırlıkları

31 Aralık 2016 13:55

Yılbaşına saatler kala Balıkesir’de yeni yıl için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çarşı ve mağazalara akın etti.
Yeni yıla saatler kala Balıkesir’de son hazırlıklarını yapmak ve sevdiklerine hediye almak için vatandaşlar çarşı ve mağazalarda hareketlilik oluşturdu. Yılbaşı hareketliliğinden gayet memnun olan mağazalar yaptıkları indirimlerle müşteri çekmeye çalışırken, seyyar tezgahları ise yılbaşı süsleri, şapkalar, maskeler, konfetiler ve tombala süslüyor.
Yılbaşında olası yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri hazır beklerken, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ise elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.



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