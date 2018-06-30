Balıkesir’de YKS heyecanı

15’te başladı. YKS sınavı için öğrenciler alındıkları salonda veliler ise okul bahçelerinde ter döküyor.

Balıkesir İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda yüzlerce öğrenci sına heyecanı yaşıyor. Sınavın başlamasından çok önce erken saatlerde okul bahçesinde toplanan öğrenci ve veliler beklemeye başladı. Saat 9 itibariyle öğrenciler emniyet birimlerince sıkı bir aramadan geçirilerek sınavın yapılacağı salonlara alınmaya başladılar. Öğrenciler sınav salonuna girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler sınav öncesi iyi hazırlandıklarını ve heyecanlı olduklarını belirttiler. 10 itibariyle kapıların kapatılmasının ardından 10.15’de sınav başladı. Dışarıda kalan veliler için uzun bir bekleyiş başladı. Kimi veliler yanlarında getirdikleri kitaplardan dua okurken kimileri ise cep telefonundan sınavdaki çocukları için dua okudular.