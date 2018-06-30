Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 11:03

Balıkesir’de YKS heyecanı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS’nin birinci oturumu olan TYT Balıkesir’de saat 10.

Balıkesir’de YKS heyecanı

30 Haziran 2018 11:03

15’te başladı. YKS sınavı için öğrenciler alındıkları salonda veliler ise okul bahçelerinde ter döküyor.


Balıkesir İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda yüzlerce öğrenci sına heyecanı yaşıyor. Sınavın başlamasından çok önce erken saatlerde okul bahçesinde toplanan öğrenci ve veliler beklemeye başladı. Saat 9 itibariyle öğrenciler emniyet birimlerince sıkı bir aramadan geçirilerek sınavın yapılacağı salonlara alınmaya başladılar. Öğrenciler sınav salonuna girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler sınav öncesi iyi hazırlandıklarını ve heyecanlı olduklarını belirttiler. 10 itibariyle kapıların kapatılmasının ardından 10.15’de sınav başladı. Dışarıda kalan veliler için uzun bir bekleyiş başladı. Kimi veliler yanlarında getirdikleri kitaplardan dua okurken kimileri ise cep telefonundan sınavdaki çocukları için dua okudular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç