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16 Temmuz 2018 16:58

Balıkesir’de yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana geçti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti.

Balıkesir’de yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana geçti

16 Temmuz 2018 16:58

Balıkesir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan söndürme çalışmalarında bulunurken, iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.


Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Narlı kırsal mahallesi yakınlarında yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Zeytinlik alanlar, ormanlık alan ve makilik alan içinde süren yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. İki yangın söndürme helikopteri havadan müdahalede bulunurken, dozerler ve 3 arazöz ile de karadan yangın alanı çevrelendi.


Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, ekiplerin anında müdahalede bulunduğunu kaydederken, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu ve ekiplerin yanan alanı tamamen çevreleyerek söndürme işlemini sürdürdüğünü açıkladı.




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