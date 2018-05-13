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13 Mayıs 2018 14:58

Balıkesir’de yolcu minibüsünün kamyonla çarpışması

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile kamyon çarpıştı.

Balıkesir’de yolcu minibüsünün kamyonla çarpışması

13 Mayıs 2018 14:58

Kazada 19 kişi yaralanırken, can kaybı meydana gelmemesi tek teselli oldu.


Edinilen bilgiye göre, Bandırma’da Ulaşım Hizmetleri AŞ’ye bağlı Çarşı-Otogar seferini yapmakta olan 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü ile 22 LV 002 plakalı H.S. idaresindeki kamyon Otogar Kavşağı’nda çarpıştı. Kaza yerinde bir anda can pazarı yaşanırken, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri minibüsteki 19 yolcuyu ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kaza yerine gelen Ulaşım Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bican, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Otogar seferini yapan aracımız kontrollü geçiş yapan polis arkadaşların nezaretinde karşıya geçerken, gelen kamyon da duramayarak bizim araca yandan vuruyor. Çok şükür can kaybı yok, 19 yaralımız var" dedi.


Balıkesir İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe ise, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.




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