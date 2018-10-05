İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de zabıtadan şok fiyat denetimi

Balıkesir’de Karesi Belediyesi zabıta ekipleri, market ve pazar yerlerinde yaptıkları rutin denetimleri arttırarak, fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı.

Balıkesir'de Karesi Belediyesi zabıta ekipleri, market ve pazar yerlerinde yaptıkları rutin denetimleri arttırarak, fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Karesi Belediyesi de harekete geçti. Rutin denetimlerini sıklaştıran ekipler, günlük ve anlık denetimler yaparak halkın daha rahat alışveriş yapması için çalışıyor. Ekipler market ve pazarlarda, meyve sebzelerin tazeliğini ve esnafın ruhsatlarını inceliyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetliyor. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ediliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese ediliyor. Reyonlarda satılan ürünlerin günlük reyon fiyatı ile 3 ay önceki reyon fiyatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı tespit ediliyor. Fiyatlarda dalgalanma çıkan pazar tezgahları ve marketler hakkında Tüketici Kanunu gereği zabıt tutuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.