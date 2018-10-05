Balıkesir'de zabıtadan şok fiyat denetimi

Balıkesir'de Karesi Belediyesi zabıta ekipleri, market ve pazar yerlerinde yaptıkları rutin denetimleri arttırarak, fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Karesi Belediyesi de harekete geçti. Rutin denetimlerini sıklaştıran ekipler, günlük ve anlık denetimler yaparak halkın daha rahat alışveriş yapması için çalışıyor. Ekipler market ve pazarlarda, meyve sebzelerin tazeliğini ve esnafın ruhsatlarını inceliyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetliyor. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ediliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese ediliyor. Reyonlarda satılan ürünlerin günlük reyon fiyatı ile 3 ay önceki reyon fiyatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı tespit ediliyor. Fiyatlarda dalgalanma çıkan pazar tezgahları ve marketler hakkında Tüketici Kanunu gereği zabıt tutuluyor.