Balıkesir’de zeytin atıkları maharetli ellerde sanat eseri oldu

SSK emeklisi Gökhan Fırındaoturan 8 yıldan beri zeytin çekirdeklerini tespih ve takıya dönüştürürken, bu yılda zeytin odunlarından mumluk, servis tablası ve peynir tepsisi yaptı.

Ürünlerinin ilgi gördüğünü anlatan 55 yaşındaki 2 çocuk babası Fırındaoturan, çöpe giden ve veya yakacak olan zeytin atıklarını turistik eşyaya dönüştürmekten mutlu olduğunu söyledi. İskele Mahallesindeki Gece Pazarı’nda açtığı stantta bir taraftan üreten ve bir taraftan da satışını yapan Gökhan Fırındaoturan, ürünlerinin ilgi gördüğünü söyledi. 9 yıl önce ilçeye yerleştiğini anlatan Fırındaoturan, “Emekli olup Burhaniye’ye yerleştiğimde zeytin çekirdeklerinin çöpe atıldığını ya da yakacak olarak kullanıldığını fark ettim. Bende zeytinyağı fabrikalarından çekirdekleri toplayarak ilk önce tespih yaptım. Sonra da takı yaptım. Ve turizmin turistlerin beğenisine sundum. Bu tutulduktan sonra da bu sene, özellikle yöremizde budanan zeytinlerin dallarından ham olarak alıp kesip biçtikten sonra mumluklar yaptım. Mumluktan sonra servis tahtaları yaptım. Daha sonra peynir tepsileri yaptım. Bununla beraber atılacak ve yakılacak olan bütün zeytin araç ve gereçlerini geri dönüşüm olarak turizmin hizmetine sundum. Böylece yöremizin en önemli geçim kaynaklarından zeytini hayata geçirdim ve turistlerin ilgisini çekecek şekle getirdim. İşimi severek yapıyorum” dedi. Yusuf Ekmen de, ”Gökhan arkadaş gerçekten bu yörenin ürünlerini değerlendirmekte mahir. Zeytin çekirdeklerinden tespihler üretiyor. Ağaçlarından mumluklar üretiyor. Bayağı mahir bir arkadaş. Bu işi iyi biliyor. Kendi el emeği göz nuru eserleri satıyor. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.