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Balıkesir'de zeytin hasadı başladı

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Edremit Körfezi yöresinde hasat hazırlıkları devam ederken, Gömeç’te de yılın ilk zeytin hasadı yapıldı.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezi yöresinde hasat hazırlıkları devam ederken, Gömeç'te de yılın ilk zeytin hasadı yapıldı. Yaklaşık 3 ay sürmesi beklenen hasatta görev alan işçiler de zeytin sezonununa başlamanın sevincini yaşıyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin zeytin sineği zararlısına karşı uçakla havadan başlattığı ilaçlamanın ikincisi tamamlanırken, Gömeç ilçesinde bir işletmeci erken hasat zeytinyağı için zeytin toplamaya başladı. İvrindi kırsal mahallelerinden gelen kadınlı erkekli işçiler de zeytin sayesinde evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadı. Edremit Körfezi'nde yaklaşık 12 milyon dolayında zeytin ağacı bulunuyor. Sezonu açtıklarını anlatan işçilerden Hasan Duman, “2018-2019 sezonunu açtık. Biz, İvrindi'nin Aşağı Kaleoba köyünden geldik. Buraya zeytin için geldik. Allah nasip ederse 2018-2019'un zeytin hasadının en verimlisini yapmaya çalışıyoruz. İlk hasadımız bu. Yeşil zeytin için soğuk sıkım için zeytine başlamış bulunuyoruz” dedi. Hasadın zamanından 10 gün önce başladığını anlatan İsmail Hisar da,”Bu sene zeytin erken olduğu için hasada 10 gün önce başladık. Patronlar erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağı için mevsimi erken açtılar. Bundan bizde ekmek kazanıyoruz. Allah bereket versin” dedi. İşinden memnun olduğunu anlatan Fatma Duman ise, “ Biz İvrindi'den geldik. Özgü beyin zeytinini topluyoruz. Çok memnunuz. Hasan Kahya'nın tayfasıyız. Yağımızı da ekmeğimizi de buradan kazanıyoruz” dedi. Oğlunun askerde olduğunu anlatan Hanife Daman da, “Zeytin topluyoruz. Allah razı olsun. Çocuklarımızı okutuyoruz. Oğlum askerde. Askere harçlık gönderiyoruz. Ekmek paramızı zeytinden kazanıyoruz” dedi.

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