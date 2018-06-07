Balıkesir’de zeytinciliğin sorunları vekil adaylarına anlatıldı

Değişik partilerden milletvekili adaylarının katıldığı toplantıda, sorunlar anlatılırken, sorunları içeren dosyalarda adaylara dağıtıldı.

Burhaniye Ticaret Odası Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Ali Duman, Körfez yöresindeki önemli zeytin üreticileri ile zeytinyağı fabrikası sahipleri de katıldı. Federasyon Başkanı Yahya Ağacık, zeytin ve zeytinyağının sorunlarını anlatırken, vekil adaylarından Ankara’da destek istedi. Toplantıda, zeytinliklerin imara açılması, hayvan zararının önlenmesi, zeytinliklerde maden aranmasının önlenmesi ve zeytinyağı desteklemelerinin artırılması konuları dile getirildi. Katılımcılara teşekkür eden Edremit Körfezi Zeytin Zeytinyağı Türeticileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık, “Federasyon olarak bu gün bir ilki gerçekleştirdik. Sorunlarımızı milletvekili adaylarına anlatırken hazırladığımız dosyaları da verdik. Dünyanın en lezzetli zeytinyağı bizim yöremizde üretilmektedir. Zeytinyağının sağlığa olan faydaları da tıp otoriteleri tarafından kabul edilmiştir. Türkiye’nin 4 milyar dolarlık nebati yağ açığı vardır. Biz zeytinyağı üreticileri olarak bunu karşılamaya talibiz” dedi. Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman da, “Her zaman tu tür toplantılar yapılmalı. Bu toplantılarla sesimizi Anakara’ya duyurmak istiyoruz. Yöredeki insanların geçimi yüzde 70 zeytinden sağlanmaktadır” dedi. Dr. Dilşen Oktay ise, “Bu toplantılar çok önemli. Zeytin ağacı çok uzun ömürlü önemli bir bitkidir. Bu gün beklentilerimizi ve sorunlarımızı politikacılara anlatma fırsatı bulduk. Edremit Körfezi, Türkiye’nin Toscana’sıdır. Zeytinlerimizin kıymetini bilelim” dedi.