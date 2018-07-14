Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 11:08

Balıkesir’de zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir’de tır, otomobil ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Balıkesir’de zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü

14 Temmuz 2018 11:08


Kaza, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde Düzler Mahallesi’nde bulunan trafik ışıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 EAS 21 plakalı Hüseyin Çeşmeci yönetimindeki ayçiçek yağı yüklü tır, Düzler kavşağına geldiği sırada trafik ışıklarında bekleyen 10 AND 82 plakalı Bahattin Tunç yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobili hurdaya çeviren tır, hızını alamayınca aracın önünde bekleyen kamyona da çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, yolcu otobüsü ve otomobillere çarpınca facia kaçılınmaz oldu. Kazaya karışan tırın devrilmesi sonucunda Düzler’de bulunan kavşak, adeta savaş alanına döndü.


Kazanın ardından olay yerine 112 acil sağlık ekibi, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ile polis ekipleri intikal etti. Kazaya karışan tır şoförü Hüseyin Çeşmeci ve kamyon şoförü Şaban Doğan sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılarak ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.


Uzun bir süre trafiğe kapalı kalan Erdek-Bandırma karayolunda Erdek İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından temizleme çalışmaları yapıldı. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.


Polis sürücülerin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç