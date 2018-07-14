Balıkesir’de zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde Düzler Mahallesi’nde bulunan trafik ışıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 EAS 21 plakalı Hüseyin Çeşmeci yönetimindeki ayçiçek yağı yüklü tır, Düzler kavşağına geldiği sırada trafik ışıklarında bekleyen 10 AND 82 plakalı Bahattin Tunç yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobili hurdaya çeviren tır, hızını alamayınca aracın önünde bekleyen kamyona da çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, yolcu otobüsü ve otomobillere çarpınca facia kaçılınmaz oldu. Kazaya karışan tırın devrilmesi sonucunda Düzler’de bulunan kavşak, adeta savaş alanına döndü.

Kazanın ardından olay yerine 112 acil sağlık ekibi, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ile polis ekipleri intikal etti. Kazaya karışan tır şoförü Hüseyin Çeşmeci ve kamyon şoförü Şaban Doğan sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılarak ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

Uzun bir süre trafiğe kapalı kalan Erdek-Bandırma karayolunda Erdek İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından temizleme çalışmaları yapıldı. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Polis sürücülerin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.