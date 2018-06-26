’si düzenlenen ’Ayvalık Uluslararası Deniz ve Kum Festivali’ 8 ülkeden katılan 12 halk dansları topluluğunun 475 dansçısının gösterisiyle başladı.

Ayvalık Belediyesinin ev sahipliğinde ve Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen festivalin açılışında; Ukrayna, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Hindistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Türkiye’den katılan ekipler folklor gösterileri sergiledi. Gösterim öncesinde Ayvalık’ın halk oyunları konusunda duayen isimlerinden Huriye Kara, organizasyona katılan konuk ekiplerin liderlerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık Uluslararası Deniz ve Kum Festivalinin bu yıl 5. kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organize ettikleri festival ile Ayvalık’ın denizi, eşsiz plajlarının yanı sıra kültürel ve tarihi değerlerini, dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin halk danslarıyla harmanlayarak farklı bir konseptte tanıtmaya çalıştıklarını kaydeden Bacan, "Böylesi organizasyonlarla hem Ayvalıkımızın tanıtımını yapmaya çalışırken, bir yandan da organizasyonumuza katılan ülkeleri de Anadolumuzun renkli kültürüyle tanıştırmış oluyoruz. Ben bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Organizasyonu yürüten İnternational Folk Dance Grubu’nun Koordinatörü Salih Özsoy, "Bu yıl 5.’sini düzenlediğimiz bu festival ile ülkemize gelen konuklarımız aracılığıyla ülkemizin Antalya, Bodrum ve Çeşme gibi turizm merkezlerinin dışında Ayvalık’ın da uluslararası arenada tanıtımının yapılmasına katkı veriyoruz. Her yıl bu organizasyonumuza yurt dışından katılımlar artıyor. Organizasyonumuza katılan ülkelerde bizlere geleneklerini ve kültürlerini sunuyorlar. 5 günlük bu organizasyonla bizleri tanıyorlar. Kültürümüzü ve misafirperverliğimizi görebilme imkanına kavuşuyorlar" diye konuştu.

İki saatlik gösteride ekipler, kendi ülkelerinin kültürlerini, müziklerini, giysilerini ve yeteneklerini sergiledi. Festivalin 27 Haziran’da sona ereceği öğrenildi.