-Balıkesir'deki ilk Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı

Balıkesir'de ilk Millet Kıraathanesi projesi, Altıeylül ilçesinde hayata geçiriliyor.

Plevne Mahallesi İsmail Akçay Parkında Balıkesir'deki ilk Millet Kıraathanesinin temeli atıldı. 4 ay içinde hizmete açılacak olan Millet Kıraathanesi 550 metrekarelik alanı kapsarken içinde restoran, kafeterya, kütüphane, toplantı salonu ve sosyal alanlar bulunacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, artık devrin gönül belediyeciliği devri olduğunu vurgularken, yapılan Millet Kıraathanelerinin direkt halka hitap ederek onlara dokunma amacıyla yapıldığını ifade etti. Zekai Kafaoğlu, “Havran, Savaştepe, Kepsut ve şehir merkezinde temelleri atarak yeni dönemde halkımızı Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri buluşturmuş olacağız. Belediyecilikte 90'lı yıllarda ideolojik belediyecilik anlayışı vardı. AK Parti ile beraber hizmet belediyeciliğini tanıdık. Arkasından yine AK Parti ile sosyal belediyeciliği tanıdık. Şimdi trend Gönül belediyeciliğine geçiyor. İşte bu millet kıraathaneleri ve millet bahçeleri direkt halka hitap etmek ve onlara dokunmak için önemli unsurlar. Yürüyüş yolları, kafeteryalar, kütüphaneler ve piknik alanları vatandaşların hayatını kolaylaştıran ve zenginleştiren bir oluşum. Millet Kıraathaneleri de insanlarımızı mutlu ve huzurlu olduğu çayını kahvesini içebildiği içinde kitapların olduğu ve insanları yeniden kitaplarla buluşturan yerler olacak. Bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Plevne mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda bir çalışma yaptıklarını belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilerleyen zamanlarda bu Millet Kıraathanelerinin sayılarının arttırılacağını söyledi. Avcı, "Bizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleriyle Millet Kıraathanesi projesini başlattık. Önümüzdeki 3-4 ay içinde de buranın tamamlanması planlanıyor. 2018 yılını Altıeylül'de şantiye yılı olarak ilan etmiştik. Gündoğan ve Plevne'deki kapalı Pazar yerinin çalışmaları devam ediyor. Hasan Can Kültür Merkezinin de inşaatı devam ediyor. İnşallah yakın zamanda Cengiz Topel üzerinde olan ALGEM hizmet binasının temelini atacağız” dedi.

Konuşmaların ardından temel atma töreni dualarla gerçekleşti.