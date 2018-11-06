Balıkesir'deki kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Bilindiği üzere, Memiş Mahallesi Kuva-yi Milliye Bulvarı'nda önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldığı kavga çıkmış ve mahalle savaş alanına dönmüştü. Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit ilçesinden takviye olarak gelen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit ilçesinden takviye olarak gelen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.