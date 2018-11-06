İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'deki kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.


Bilindiği üzere, Memiş Mahallesi Kuva-yi Milliye Bulvarı'nda önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldığı kavga çıkmış ve mahalle savaş alanına dönmüştü. Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit ilçesinden takviye olarak gelen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit ilçesinden takviye olarak gelen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.