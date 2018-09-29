Balıkesir'deki orman yangını kısa sürede söndürüldü

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını söndürüldü.

Kepsut Çalkandil Mahallesi ormanlık alanında iki farklı noktada çıkan orman yangınına, mahalle sakinleri ve Balıkesir Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yanan alanın sık ağaçlık olmasından dolayı yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Koordineli bir şekilde yapılan çalışma sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.