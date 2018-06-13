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13 Haziran 2018 17:19

Balıkesir’deki yangında 2 fabrika kül oldu

Balıkesir’in Dursunbey Keresteciler sitesinde çıkan yangında 2 fabrika kül oldu.

Balıkesir’deki yangında 2 fabrika kül oldu

13 Haziran 2018 17:19

Yangına 1 helikopter, 16 arazöz ve iş makineleri müdahale etti.


Bugün öğlen saatlerinde Dursunbey Aşağı Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirirken, alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek, tomruklar, çıtalar, istifler ve iş yerinin tamamını sardı. İhbarın arından olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünden, Dursunbey Belediyesinden arazözler sevk edildi. Yangına yerden yapılan müdahaleler yetersiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterde olay yerine sevk edildi. 16 arazöz, 3 iş makinesi ve 1 helikopterin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol atına alındı.


Yangında Ali Korkmaz ve Süleyman Kılık isimli iş adamlarına ait fabrikalar büyük zarar görürken, bir adet traktör ve iş makineleri tamamen kül oldu. Polis ve itfaiye yangın ile ilgili inceleme başlatırken, yangında söndürme çalışmaları da devam ediyor.




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