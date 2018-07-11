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11 Temmuz 2018 16:43

Balıkesir’den 11 hakem klasman atladı

Merkez Hakem Kurulu, 2018-2019 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

Balıkesir’den 11 hakem klasman atladı

11 Temmuz 2018 16:43

Balıkesir’de A klasmanda 2 yardımcı hakem görev yaparken B klasmanda sadece Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.


Balıkesir’de bu sezon geçen sezona göre 11 isim klasman atlamayı başardı. 3 hakem bölgeselden C klasmana geçerken 4 bölgesel hakem ve 4 bölgesel yardımcı hakem, il hakemliğinden bölgesele geçerek klasman hakemi oldular. 8 yeni isim ise ilk kez klasmanda görev yaparak Balıkesir’i temsil edecek.


2018-2019 sezonunda klasmanda görev yapacak olan Balıkesirli hakem ve gözlemciler şu şekilde belirlendi:


A klasman yardımcı hakemleri: Bilal Gölen, Ahmet Ayaz, B klasman hakemi: Adnan Deniz Kayatepe, B klasman yardımcı hakemi: Hidayet Zeybek, C klasman yardımcı hakemleri: Mutlu Çiğdem, Kadir Beyaz, Turhan Akbaş, Sabri Öğe, Mert Baykal, Enes Biroğlu.


Bölgesel hakemler: Samet Kaan Keskin, Emre Küçük, Tolga Tugay İnan, Talha Öztürk, Halil İbrahim Kızılcan, Birkan Altındaş, Ezel Arda Meral, Oğuzhan Çakır


Bölgesel yardımcı hakemler: İsa Sütçü, Fettah Büyükyıldız, Ozan Burak Akduman, Kadir Devrim, Ekrem Söğütçük, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Melih Tan, Volkan Esen


Kadın bölgesel hakem: Zeynep İrem Sengir



Gözlemciler


Üst klasman gözlemcileri: Aytekin Durmaz, Nedim Göklü


Klasman gözlemcileri: Sacit Keşkek, Mehmet Özkan, Mustafa Işıktaş, Abdülkadir Ensari, Yavuz Çetin, Muzaffer Kaşıkçı


Bölgesel gözlemciler: Serkan Gündoğan, Ahmet Karaduman, Hakan Kabak, Hakan Semerci, Selçuk Kaya, Murat Orhan




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