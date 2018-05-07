Balıkesir’den Afrin ve Doğu Guta’ya insani yardım TIR’ları yola çıktı

Toplanan yardım malzemeleri törenle yola çıktı.

Afrin ve Doğu Guta’da yaşayan insanlar için kısa bir süre içerisinde, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yiyecek, bebek maması, bebek bezi vb. gibi yardım malzemesi toplandı. Toplanan ihtiyaç ve yardım maddeleri 4 adet TIR’a yüklenerek Zağnos Paşa Camisi önünden dualar eşliğinde hareket etti. Zağnos Paşa Camii önünde TIR’ların hareketi öncesi basın açıklaması yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Malumunuz 2 haftadır Altıeylül Belediyesi, Türk Kızılay’ı ev İHH iş birliği ile Afrin ve Doğu Guta’da ki kardeşlerimize yardım kampanyası düzenlediklerini belirterek, “Bugün yardım kampanyasını nihayete erdirerek, yardım tırlarımız inşallah yola çıkacak. Biz oradaki kardeşlerimize, karınca misali yanlarında yer aldığımızı göstermek için başta Altıeylül İlçemiz olmak üzere Balıkesirliler olarak kardeşlerimize hem ikramlarımızı hem de Balıkesirliler olarak selamlarımızı iletmiş olacağız. Bu vesile ile yardımlarını esirgemeyen değerli vatandaşlarımıza ve iş adamlarımıza saygılarımı sunuyorum. Bu milletin gönül coğrafyası geniş bir coğrafyadır. Biz 780 bin kilometre kare içerisinde yaşan bir toplum olabiliriz ama bizim gönül coğrafyamız çok daha geniş bir alana hitap etmektedir. Orada kardeşlerimiz vardır. Oradaki kardeşlerimiz bu milletin kendilerine olan desteklerini hiçbir zaman kaybetmediler. Bugün 4 TIR’lık bir malzeme desteği ile inşallah o kardeşlerimize katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Bu vesile ile bizimle bu organizasyon içerisinde yer alan, başta Kızılay’ımız, İHH olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah TIR’lamız ve şoförlerimiz hayırla gider ve oradaki kardeşlerimize ikramlarımızı ve desteklerimizi sunarlar’’ dedi.