Balıkesir’den döviz bozdurma kampanyasına destek

İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Ziraat Bankasına giderek döviz bozdurdu. Ziraat Bankası önünde toplanan guruba hitab eden Hasan Demiraslan, “Bir kaç gündür ABD başta olmak üzere ülkemize karşı girişilen bu ekonomik baskı ve saldırılara karşı biz de duruşumuzu gösterdik. Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek Balıkesililer olarak Ziraat Bankası önüne akın etmiş vaziyetteyiz. 100 sene önce nasıl kurtuluş mücadelesinde Kuva-i Milliye ruhunu ateşleyen, ilk bu mücadeleye destek veren Balıkesirli ecdadımızın yaptığı gibi biz de memleketimize, bayrağımıza, geleceğimize sahip çıkmak için yine buralara akın ettik. Nasıl ki 15 Temmuz’da sokaklara dökülüp tankların karşısında çıplak ellerle dikelmişsek, bu asil ve aziz millet yine bankalara, döviz bürolarına akın ediyor. Elinde ki tüm dövizini altınını Türk lirasına çevirerek geleceğini memlekitine, vatanına, bayrağına, ülkesine sahip çıkıyor. Bizler de aynı dorğrultuda bu kampanyaya katıldık. AK Parti teşkilatı olarak bizlerde buradayız. Burada STK’lar ve muhtarlarımızı, diğer partilerimizin il başkanlarını, belediye başkanlarımızı Balıkesirlileri görüyorum ve kutluyorum”dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, “AK Parti Balıkesir İl Başkanlığımızın organizasyonuyla belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz, parti mensuplarımız, muhtarlarımız ve bütün Balıkesir kamuoyu burada. Bir maksaat buradayız, tarihimizde bizim nice örnekler var. Binlerce yıllık geçmişimiz var. Çanakkale’de 7 düvele karşı başarılı olmuşuz. Kurtuluş Savaşısında Sakarya’da Dumlupınar’da zaferler yazmışız. 15 Temmuz’da hep beraber gövdemizi ortaya koyarak o hayasızca akını püskürtmüşüz. Arkasından Fırak Kalkını ile Zeytin Dalı Operasyonu ile terör devleti ile bizi çevrelemeye çalışanlara en anlamlı dersi vermişiz. Şimdi işte buda onun uzantısı ekonomik bir savaş var. Dövizle dolarla bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Asla başaramayacaklar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dim dik durduğu müddetce bu millete onun arkasında dim dik duruyor. Biz bu badireleri de atlatabilecek güçteyiz. Yeter ki bir ve beraber olalım, iri, diri olalım, hep berabr Türkiye olalım. Allah’ın izniyle yine bu ekonomik savaşı da mutlaka kazanacağız, mutlaka başaracağız. Binlerce yıllık geçmişimiz var. Bunu anlayamayanlar henüz 100-200 yıllık devlet olan Amerika’ya sesleniyorum bizim binlerce yıllık geçmişimiz var. Nice badireleri atlatmış bir milletiz. Onların doların dövizi varsa imanımız, inançlı bir halkımız var, Türk Liramız var, yerli ve milli değerlerimiz var. Bunlara mutlaka sahip çıkacağız. Durmak yok yola ve yürümeye devam” şeklinde konuştu.

Balıkesir’de ayakkabı boyacılığı yapmakta olan Orhan Altan, “Ben de bu kampanyaya destek oluyorum. 100 dolar bozduranların ayakkabısını ücretsiz olarak boyayacağım” dedi.

Açıklamaların ardından gurup Ziraat Bankasına girerek dövizlerini bozdurdu.