Balıkesir’e 16 yılda 30 milyarlık yatırım yapıldı

Hasan Demiraslan, Balıkesir’in 20 ilçesiyle birlikte, şehrin gelişimi için 16 yılda 30 milyarlık yatırım yaptıklarını söyledi.

Hasan Demiraslan, Balıkesir’e 16 yılda 30 milyarlık yatırım yapıldığına dikkat çekti. Balıkesir’deki seçim çalışmalarını da değerlendiren Demiraslan, sahada vatandaşlarla yaptıkları birebir temaslarda aldıkları tepkilerin çok olumlu olduğuna dikkat çekti.

Dursunbey’den Ayvalık’a, Savaştepe’den Gönen’e ve Sındırgı’dan Marmara Adası’na kadar 16 yılda 30 milyarlık yapıldığının altını çizen Demiraslan, “Daha yeşil bir Balıkesir için 109 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Denizlerimizin ve çevremizin daha temiz olması için 3 adet olan atıksu arıtma tesislerimizi 19’a yükselttik ve yükseltmeye de devam edeceğiz. Balıkesir’de Tıp Fakültesini, Bandırma’da ikinci üniversitemizi kurduk. Balıkesir’de Şehir Hastanesini hizmete sokarken, ilçelerimiz de yeni devlet hastaneleriyle daha kaliteli sağlık hizmetine kavuştu. Duble yollarımız sayesinde Körfez ve Güney Marmara’daki ilçelerimize ulaşım artık çok rahat. Toplu konut hamlesiyle 7 bin 330 vatandaşımızın ev sahibi olmasına vesile olduk. Ve daha sayamayacağım birçok hizmet yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Balıkesir genelindeki bütün eksikliklere hakim olduklarını belirten Demiraslan, “Burhaniye Kuyumcu Mahallesi sakinlerinin kanalizasyon sorununu da, Gönen Plevne Mahallesindeki vatandaşlarımızın yol beklentilerini de biliyoruz. Eksikliklerin tamamının giderilip, bütün ilçelerimizin aynı standartlara kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz. Sadece seçim döneminde değil, sürekli halkımızın içindeyiz. Tek derdimiz, tek sevdamız, tek hayalimiz daha iyi bir Balıkesir” dedi.

Şehirlerin ve ülkelerin gelişiminde siyasi istikrarın önemine dikkat çeken Başkan Demiraslan, 24 Haziran’da sadece bir Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilinin seçilmeyeceğini, aynı zamanda yeni bir yönetim sistemine de geçileceğine vurgu yaparak, “Balıkesirliler siyasi istikrarın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ve onun için 16 yıldır bizi iktidarda tutuyor. Kurulduğumuz günden beri girdiğimiz her seçimde olduğu gibi, 24 Haziran’da da sadece ve sadece Balıkesirli hemşehrilerimize güveniyoruz. Cumhurbaşkanımıza daha fazla sahip çıkmalı, güçlü meclis ve güçlü Hükümetle birlikte güçlü bir Türkiye’nin oluşması için desteklerimizi esirgememeliyiz" şeklinde konuştu.

Sahada bütün güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Demiraslan, “Seçime sayılı günler kaldı artık AK Parti teşkilatları, milletvekili adayları, belediye başkanımız, il gençlik kollarımız, ilçe gençlik kollarımız, kadın kollarımız bütün gücümüzle teşkilatlarımız olarak sahadayız. Balıkesirimiz, ülkemiz, milletimiz için çok kritik çok önemli bir seçime doğru gittiğimiz bu günlerde inşallah 24 Haziran da bu emeğimizin, gayretimizin, çabamızın hayırla sonuçlanacağını bekliyoruz” dedi.