Balıkesir'e Fransa'dan Uluslararası İdeal Kent ödülü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Fransa'nın Strasburg kentinde, Strasburg Avrupa Konsey binasında gerçekleşen ödül töreninde Altıeylül Belediye Başkanlığı döneminde yaptırılan 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı Uluslararası İdeal Kent ödülünü aldı.

Filistin Ramallah ve Beytullahim Belediyesinin de ortak ödül aldığı programda, Türkiye'den 15 Temmuz teması üzerine ödül alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Avrupa Konseyinde 15 Temmuz'u anlattı, ödülünü Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Genel Sekreteri Andreas Kiefer'ın elinden aldı.

Başkan Kafaoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, “15 Temmuz ikinci bir Çanakkale ve Kurtuluş Savaşıydı. 250 kahramanımızın anısına yaptığımız ve tamamının isminin olduğu anıt içerisinde Türk bayrağımızın içindeki hilali ve yıldızının yer aldığı 1500 m2'lik zemine yerleştirildi. Anıt içerisine ‘Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor' ibaresini yazdırdık. Burada 24 saat sala veriliyor. Gelecek nesillere bu tarihi unutturmamak için çok anlamlı anıt. Ülkelerin ve şehirlerin unutulmaz tarihleri vardır. 15 Temmuz'u da gelecek nesillere aktarabilmek için 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı da bizim için önemli. Balıkesir'e gelen tüm ziyaretçiler anıtı geziyor, o anı ve o geceyi unutmuyor, Türkiye'nin geleceğine ve bekasına sahip çıkıyor. Bize bu ödülü layık gören konsey üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Zekai Kafaoğlu törenin ardından Strasburg kentinde Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nde 15 Temmuz hain darbe girişimini ve 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtını anlattı, Prof. Dr. Ruşen Keleş'in elinden teşekkür belgesi alan Kafaoğlu, kongrede yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Balıkesir'de 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz adına anıtı yapmak bize nasip oldu. O dönem Altıeylül Belediye Başkanıydım. 15 Temmuz Türkiye için tarih boyunca karşılaşmış olduğu en kara geceydi. 15 Temmuz'da savaş uçaklarının, helikopterlerin, tankların kullanıldığı, ülkenin bekasına yönelik, istiklalimize ve istikbalimize yönelik bir darbe girişimiydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara 'sokağa çıkın' çağrısı üzerine 7'den 70'e herkes meydanlara koştu ve hain darbe girişimini durdurdu, tanklara göğsünü siper ettiler. Milletlerin tarihlerinde hep dönüm noktaları vardır, nasıl Çanakkale'yi unutmuyorsak, 15 Temmuz'u da unutmamamız lazım. Balıkesir Kuva-yi Milliye şehri, Balıkesir İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'a İstiklal Marşı'nı yazdıran Hasan Basri Çantay'ın, dünyanın sırtını yere getiren Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın, Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı'nın, gönül adamı Gönenli Mehmet Efendi'nin memleketi. Balıkesir Çanakkale'de en çok şehit veren illerin başında geliyor. Çanakkale Savaşı'nda Balıkesir Lisesi üç dönem mezun vermedi, öğrenciler cepheye giderek geri dönemediler. Balıkesir konu vatan ve bayrak olunca en önde yer almıştır. 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı'nda 15 Türk bayrağı dalgalanıyor bu 15 Temmuz'u andırıyor. Büyük bir Türk bayrak da dikerek tarihteki 15 Türk bayrağını ifade ediyor. Türk bayrağımızın içinde yer alan hilal ve içerisine şehit Ömer Halisdemir'in vücuduna isabet eden kurşunları temsil eden 30 yıldız koyduk. Anıta günlük 350-400 kişi ziyaretçi geliyor. Anıta zaman zaman öğrenciler de geliyor ziyaret ediyor. Anıtta hem bir sadelik var ve çok anlamlı. Bütün kanallar anıt önünde canlı yayın yaptılar, programlar çektiler. Anıt arkasına çeşme ve mescit yaptık. 1500 m2'lik alana 2500 m2 daha ilave ederek büyüttük, otopark ve dinlenme yerleri yaptık. 15 Temmuz'da her yıl anıt önünde şehit ailelerine ve gazilerine yemek ve Ramazan aylarında iftar veriyoruz. Cenabı Allah bir daha böyle olaylarla Türk milletini karşılaştırmasın. Kendi milletimiz ülkemizin silahlarıyla kurşunlandı, yüce meclis bombalandı. Balıkesir'e 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı yakıştı. Balıkesir'e gelen herkes Zağnos Paşa Camii, Yıldırım Camii, Kuvayi Milliye Müzesi ve 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı'nı ziyaret ediyorlar.”