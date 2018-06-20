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20 Haziran 2018 15:56

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Çukurca bölgesinde terör örgütü hainlerince yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in (22) acı haberi Balıkesir’deki baba ocağını yasa boğdu.

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

20 Haziran 2018 15:56


Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen olayda askeri araçlara yönelik olarak Dolabaren Tepe mevkiinden bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu Piyade Er Orhan Faruk Baytekin şehit oldu. Şehidin Balıkesir’deki Toygar Mahallesi’nde yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, Emirhan adında bir kardeşi bulunan şehit Baytekin’in annesi Kadriye Baytekin büyük acı yaşadı. Baba Zeki Baytekin ise taziyeleri kabul etti.


Şehidin baba ocağı ziyaretçi akınına uğrarken, şehit Baytekin’in aynı zamanda AK Parti Karesi İlçe Başkanı Mesut Baytekin’in yeğeni olduğu öğrenildi.



Vali Yazıcı taziyelerini sundu


Öte yandan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, valiliğin internet sitesi üzerinden yayımladığı taziye mesajında, "Hakkari’deki alçak saldırıda hayatını kaybeden hemşehrimiz Piyade Er Orhan Faruk Baytekin kardeşimizin şehadet haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu hain saldırıyı en şiddetli bir şekilde kınıyorum. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir Şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Milletiyle ve devletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, bu hain saldırılar karşısında da sağduyusunu ve metanetini asla kaybetmeyecektir. Binlerce Şehidimizin kanı ile sulanmış bu güzel vatanımızı, bu aşağılık hainlere bırakmayacağız" dedi.




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