İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Batman’da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer’in ateşi memleketi Balıkesir’in Bigadiç ilçesine düştü.

Batman'da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer'in ateşi memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine düştü.


Batman'da terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsal mahallesine ulaştı. Şehidin annesi Arife ve Babası Tezcan şehadet haberi sonrası büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay'ı ise Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun da taziyelerini sunduğu ailenin evinin önünde 112 ekipleri hazır bekledi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, şehidin izin için BAdemli'ye geldiği ve pazartesi günü tekrar görevine başladığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.