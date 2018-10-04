Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Batman'da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer'in ateşi memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine düştü.

Batman'da terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsal mahallesine ulaştı. Şehidin annesi Arife ve Babası Tezcan şehadet haberi sonrası büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay'ı ise Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun da taziyelerini sunduğu ailenin evinin önünde 112 ekipleri hazır bekledi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, şehidin izin için BAdemli'ye geldiği ve pazartesi günü tekrar görevine başladığı öğrenildi.