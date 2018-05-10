Balıkesir’e yatırım rüzgarı

Balıkesir’e bazı tesislerin açılış ve temel atma töreni için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 378 milyon liralık 35 tesisin temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştireceklerini belirtti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Bakan Eroğlu, Balıkesir’e en çok gelen Bakan olduğunu belirterek, "Ben buraya en çok gelen kişiyim. Ama eskiden Balıkesir’e tatil için geliyordum. Ama şimdi tatil yapma imkanım yok. Gezmek için değil heybemiz dolu geliyoruz. Yatırımla geliyoruz, her seferinde yatırım getirdik. Bazıları diyor ki ’Balıkesir’e çok yatırım yapıyorsunuz.’ Ben de diyorum ki Balıkesir’de geçmişte yapılmayanları telafi ediyoruz" dedi.

Balıkesir’e geçen yıl sonuna kadar toplamda 25 milyar TL yatırım yapıldığını söyleyen Eroğlu, "Her şey yapıldı. Barajlar, göller, sulama tesisleri, yollar, bölünmüş yollar. Hele sağlıktaki yatırımlar gerçekten destansı. Eskiden koğuş sistemi vardı. SSK ayrı, devlet hastanesi ayrı, diğer hastaneler ayrı. Ama bir devlet memuru SSK hastanesine gittiği zaman kapıdan kovulurdu. Veya bir işçi Devlet Hastanesine gittiği zaman içeri alınmazdı. Bir de ilaç o kadar pahalıydı. Sadece faiz lobisi hortumlamıyordu, ilaç lobisi de hortumluyordu. Unutmuyorum, çocuklar hasta oldu antibiyotik aldık. Kaç lira dedim 63 milyon. O zamanın parası, şimdiki parayla 63 lira. Dedim ’ya bu ne kadar kadar pahalı.’ Şimdi geçen gün sordum aynı ilacı 9 lira. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı o ilaç yüzde 35-40 enflasyonla 400 liraya satılacaktı. Artık hastaneler öyle oldu ki bazen güzel bir hastane görüyorsunuz. 5 yıldızlı otel açılmış diyorlar. Çünkü biz vatandaşımızı milletimizi seviyoruz. Ona hizmet etmek bizim için ibadettir" şeklinde konuştu.

Balıkesir’e en büyük yatırımı kendilerinin yaptığını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "3 milyar 920 milyon TL geçen yıl sonuna kadar yatırım yapmışız. Yani yaklaşık 4 katrilyon. Ama bu yatırımlarla birlikte 4 buçuk katrilyonla bayrağı dalgalandırmaya zirveye taşımaya devam edeceğiz. Yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmışız. Peki bunun ne faydası. Sizlere yılda gelir artışı olarak 383 milyon TL gelir artışı olmuş. Allah razı olsun yapanlardan. Ancak bu yeterli değil. DSİ Genel Müdürüm 600 bin dekarı az görüyorum. Bunu 1 milyon dekara ulaştırın. Geliri de en az 500 milyon TL, en az yarım katrilyon olacak. Bu bir talimattır" dedi.

Ormancılıkta dünyada en çok ağaç diken liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Eroğlu, "Herkes konuşuyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan yapar. Çevre Orman Bakanı olduğum zaman Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakandı, dedi ki ’Veysel hoca öyle bir seferberlik yap ki ağaçlandırma seferberliği dünyada ses getirsin’ dedi. Hakikatten ses getirdi. Biz geçen sene 29 Kasım’da, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, ’180 günde kim ne yapacak’ diye bize gaz verdi. Biz de çok çalıştık 375 dev tesis 110 tane baraj yaptık. Bir de o gün 4 milyarıncı fidanı Cumhurbaşkanımız Edirne’de canlı bağlantıyla dikim yaptı. 4 milyar fidan. Dünyada ormanlar azalırken, biz ormanları artırıyoruz. Milli Parkları artıyoruz, koruyoruz. İnşallah hedefimiz 2023 yılına kadar Dünya’daki her insan için Türkiye’de bir fidan dikmek. 7 milyar fidanı Türkiye’de toprakla buluşturmayı Cenab-ı Allah nasip etsin inşallah. Bu size bağlı ama. Önünüzde bir sandık var. 24 Haziran. Bu bir siyasi mesele parti meselesi değil. Milletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz için. Çünkü Türkiye ile çok uğraşan var. Bu milleti yok etmek, vatanımızı ele geçirmek isteyen çok hain ülke var. Birtakım terör örgütlerini silahlandırıyorlar. PKK’yı kuran onlar, DEAŞ’ı kuran o hainler. YPG, YPJ isimlerini habire değiştiriyorlar. Bizi saf sanıyorlar herhalde. Bizde saf olacak göz var mı. Sen istediğin kadar isim değiştir onlar da PKK işte. Onlar Türkiye’nin önüne kesmek için oyun üzerine oyun kuruyor. Ama Cumhurbaşkanımız onların oyunlarını fark etti. 15 Temmuz’da biliyorsunuz alçak bir meymenetsiz bir haini yetiştirmişler, içimize sokmuşlar. Türkiye’ye tamamen işgal etmeye bir harekete kalktılar. Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve aziz milletimizin kahramanlığı sayesinde bu darbe girişimi püskürtüldü. Bunda muvaffak olamayınca biz güney’de sınırlarda bir terör devleti kuralım, Türkiye’nin önünü keselim. Ama Cumhurbaşkanımız onu da yemedi. Hemen Fırat Kalkanı, arkasından Afrin" şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu daha sonra çiftçilere ORKÖY Kredi Sertifikası dağıttı.

Konuşmaların ardından tesislerin temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirildi.

Bakan Eroğlu’nun Balıkesir’deki temasları devam ediyor.