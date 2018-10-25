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Balıkesir'e yılın ilk karı düştü

Balıkesir’in Dursunbey, Kepsut, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü.

Balıkesir'in Dursunbey, Kepsut, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü.


Balıkesir'in Dursunbey, Sındırgı, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahalleler sabaha karşı yağan kar sonucuna güne beyaz örtü ile uyandı. Kepsut'un Kızıloluk, Katrancı, Çalkandil, Kepekler, Yaylabaşı kırsal mahalleleri, Dursunbey'in Hamzacık, Alaçam mevkileri, Bigadiç'in Meyvalı ve Sındırgı'nın Yüreğil kırsal mahallesi beyaza büründü.


Karın yağdığı yüksek rakımlı mahallelerde ulaşımda herhangi bir sorun olmazken, vatandaşlar Ekim ayında yağan kar dolayısı ile kışın sert geçeceğini beklediklerini söyledi.

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