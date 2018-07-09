Balıkesir’in 15 Temmuz manşetleri kitap oldu

sayfalarını "Balıkesir Manşetler" ismi altındaki kitapta bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da imzaladığı kitap, tarihi bir belge niteliği taşıyor.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, 15 Temmuz darbe girişiminin Balıkesir gazetelerine yansıyan manşetlerini kitaba dönüştürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da imzaladığı "Balıkesir Manşetler" kitabında, kalkışma gecesiyle Demokrasi Nöbetlerinden fotoğraf karelerine de yer verildi.

Balıkesir basınının prestij eseri

Kanlı darbe girişiminin ikinci yıldönümünde Balıkesir ve ilçelerinde yayınlanan 44 yerel gazetenin, 16-17- 18 Temmuz 2016 tarihli ve Anadolu basınının yüz akı olarak basın tarihine adını yazdıracak nitelikteki birinci sayfaları “15 Temmuz ve Balıkesir Manşetler” ismiyle kitaplaşarak Gazeteciler Cemiyeti yayınlarından çıktı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından tasarlanan ve engellenen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Balıkesir ve ilçelerinde yayınlanan gazetelerin, kalkışma sonrasıyla birinci yılında kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Günü 1.sayfalarını “15 Temmuz ve Balıkesir Manşetler” adı altındaki prestij eserde bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı

Darbe gecesi gazeteci Hande Fırat’ın programına bağlanarak halkı darbecilere karşı direnişe çağırarak, kalkışmanın püskürtülmesinde önderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Balıkesir ziyareti sırasında kendisine takdim edilen "15 Temmuz Balıkesir Manşetleri" kitabını imzaladı.

Erdoğan’ın, "Allah, bu aziz milletimize, başka darbeler, 15 Temmuzlar yaşatmasın..." dileğiyle imzasını attığı tarihi belge niteliğindeki kitap, Balıkesir Basın Müzesi’nde sergilenecek.

Demir: “Gazetecilein rolü büyük”

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada darbe girişiminin önlenmesinde gazetecilerin büyük pay sahibi olduğunu belirtti. Demir; "Kalkışmanın bastırılmasında kullanılan en etkili silah hiç şüphesiz gazetecilerdi. Gazeteciler o gece işini doğru şekilde yapmasaydı, olayları en doğru şekilde insanlara aktarmasaydı, o gece sokaklara çıkan insanların mücadelesi birbirlerine cesaret veremeyecekti belki de! Türk Basınının kötü sicilini silerek demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu kanıtladığı 15 Temmuz gecesinin ertesiyle 1. yılındaki yayımlanan Balıkesir gazetelerinin manşetlerini bir eserde toplamayı ve gelecek nesillere aktarmayı görev kabul ettik. Unutulmasın istiyoruz objektifleriyle, kalemleriyle o geceyi aydınlatan, tek yürek, tek sese dönüşen manşetleriyle demokrasiye sahip çıkan gazete ve gazetecileri" dedi.

Balıkesir Manşetler kitabının içerik danışmanlığını Tahsin Şahin, Doğan Alparslan ile Hilmi Duyar yaptı. Kapağı ise Kayhan Sakallı imzası taşıyor.