Balıkesir’in 20 ilçesinde haşere ile mücadele sürüyor

Çalışmalarda 170 Personel, 267 Ekipman, 66 Araç, 1 İnsansız Havadan İlaçlama Aracı ve 1 Amfibik 8x8 Arazi Aracı yeraldı. Çalışmalarda Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitim almış sertifikalı uzman personeller tarafından entegre vektör mücadele yöntemleriyle yürütüldü.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ilaçlar kullanılıyor

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların özveri ile sürdürüldüğü ifade edildi. Kullanılan ilaçların Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın suhsatlandırdığı ilaçlar olduğu belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:“Sivrisinek üreme kaynakları olan durgun sular, fosseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzları insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larva sitlerle ilaçlanmaktadır. Ayrıca karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynırları ve çöp depolama alanları yıl boyunca rutin program kapsamında ilaçlanmaktadır. İlaçlamaların etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırdığı ilaçlar kullanılmaktadır”.

İlaçlamalarda insansız hava aracı kullanılıyor

Haşere ile mücadelenin hem karadan hem de havadan yürütüldüğü belirtilen açıklamada; “Sazlık ve bataklık alanlarda hem karada hem de suda hareket özelliğine sahip 8x8 Amfibik Arazi Aracı kullanılmakta, kara ve sudan ulaşılmasında problem teşkil eden diğer noktalarda ise insansız hava aracı çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda İnsansız Hava Aracı Edremit Dalyan Bölgesi, Ayvalık Bölgesi ve Erdek Düzler Sahil Bölgesinde yaz sezonu boyunca faaliyet göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin halkın yaz aylarını rahat ve huzurlu geçirebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Özel mülkiyetlerde haşere ile mücadelenin vatandaşların desteği ile sürdürülebileceği ifade edilen açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi:“Özel mülkiyet içerisinde yer alan sivrisineklerin ürediği durgun suların, bodrum ve etrafındaki lastik, varil, kova gibi su tutan malzemelerin tespit ve mücadelesinde vatandaşlarımızdan destek alınmaktadır. Bu sebeple; vatandaşlarımızın bahçesinde, terasında, balkonunda bulunan varil, saksı, leğen, lastik vb. gibi sivrisinek larva üreme kaynağı oluşturan su tutucu atıkları bulundurmamaları, bodrumlarında su varsa tarafımızla iletişime geçmeleri, karasineğin oluşmaması için çöplerin ve hayvansal atıkların kontrol altına alınıp mümkünse torbalanarak atılması mücadelemizi olumlu yönde katkı vermektedir”.

Vatandaşların haşereler konusundaki şikâyetlerinin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 24 saat içerisinde değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların haşere şikayetlerini 0 266 221 80 20 telefonu arayarak bildirebilecekleri ifade edilirken, “Başkanlığımıza İletilen şikayetler, 24 saat içerisinde coğrafi bilgi sistemi üzerinden tespit edilerek, yerinde gündüz ekiplerince kaynağında müdehale edilmekte ve gece ilaçlamaları ile desteklenmektedir. Kent içindeki tüm üreme noktaları ve gelen şikâyetler çeşitlerine göre coğrafi bilgi sistemi üzerinde işaretlenmekte ve böylece şehrin talep ve şikayet açısından risk haritası çıkarılmaktadır. Yapılacak müdahaleler harita üzerine işlenen bilimsel veriler üzerinden programlanmaktadır” denildi.