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  •  » Balıkesir'in Bandırma Ilçesinde 10 Aab 57 Plakalı Yolcu Minibüsü, 22 Lv 002 Plakalı Kamyonla Çarpıştı. Kazada Ilk Belirlemelere Göre 19 Kişi Yaralandı. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine Kaldırıldı.
13 Mayıs 2018 13:16

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

IHAAW131644-ASA/13-05-2018 - Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13 Mayıs 2018 13:16

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. 13.05.2018 13:16:44 TSI NNNN




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