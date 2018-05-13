» Balıkesir'in Bandırma Ilçesinde 10 Aab 57 Plakalı Yolcu Minibüsü, 22 Lv 002 Plakalı Kamyonla Çarpıştı. Kazada Ilk Belirlemelere Göre 19 Kişi Yaralandı. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine Kaldırıldı.
13 Mayıs 2018 13:16
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
IHAAW131644-ASA/13-05-2018
- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı.