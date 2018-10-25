Balıkesir'in doğusunda kar, batısında güneşli hava keyfi

Balıkesir'in doğu ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, batı ilçelerinde ise güneşli hava hakim. Balıkesir bir ucundan bir ucuna iki ayrı mevsimi aynı anda yaşıyor.

Balıkesir'in Dursunbey, Kepsut, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düşerken, batıda bulunan Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Ayvalık ilçelerinde ise güneşli bir hava hakim. Balıkesir'in bir yanı kar ve soğuk hava ile boğuşurken, bir başka köşesinde ise güneş ve bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Özellikle sahillerde güneşli havayı fırsat bilen bölge halkı kordonlarda güzel havanın keyfini çıkartıyor ve çay bahçelerini dolduruyor.