Balıkesir’in ekonomik beklentileri ele alındı

Balıkesir Yeni Öğretmenevinde, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından ’Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’ toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan yaptı. Demiraslan, “Genel Merkezimiz Ekonomik İşler Başkanlığımızın düzenlediği toplantı ile şehirlerimizin ekonomik beklentilerini belirlemek için Balıkesir’e geldiler. İl il dolaşıp illerin ekonomik beklentilerini problemlerini, sorunlarını analiz ediyorlar. Sabah STK’lar ve iş adamları ile bir araya geldik. Toplantımız hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Sizin fikirleriniz şehrin projesi, yatırımı olacak”

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof Dr. Erdal Kanas Karagöl, “AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı olarak 24 Kasım’da 82 ilde şehirlerin ekonomik beklentilerini tespit etmek için yola çıktık. Balıkesir itibarı ile 47’nci ildeyiz. Nisan ayında toplantıları bitirmeyi düşünüyoruz. Sizler formlar dağıtıyoruz. Bu formlar ile şehirlerin beklentileri nelerdir onları ortaya çıkarıyoruz. Bu formlar ile şehrin haritasını çıkarıyoruz. Şehirlerin fotoğrafını ortaya çıkarıyoruz. AK Parti iktidarının son 15 yılda gerçekleştirdiği en çok beğenilen ve gerçekleştirilen yatırımlardaki memnuniyet ne, onu anlamaya çalışıyoruz. En çok beğenilen yatırımları anlamaya çalışıyoruz. Belki en önemlisi şehirler ile yapılması nelerdir bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Şehirlerle ilgili geçmiş dönemde başlayan ama farklı nedenlerle başlayan projeler devam etmiyorsa bunu öğrenmeye çalışıyoruz.. Son 15 yılda şehrin vizyon projesi nedir? Onu anlamaya çalışıyoruz. Uzun vadede şehrin vizyon projesi nedir? Onu almaya çalışıyoruz. Şehri cazibe merkezi haline getirecek şehri cazibe merkezi haline getirecek vizyon projeleri arıyoruz. Sizin burada geri dönüşleriniz şehir için çok önemli. Size sorduğumuz bu anket sorularını ayrıca şehrin insanlarına da soruyoruz. Sizin burada söylemek istedikleriniz, sizin fikirleriniz şehrin projesi olacak. Şehrin yatırım olacak. Sizin verdiğiniz fikirler geri dönüşler, yerelden şehirden yukarı doğru taşınması gerçekten çok önemli. Yazılı olarak verdiğiniz cevapları ayrıca bize sözlü olarak da sorabilirsiniz. Bu fikirleriniz bölge milletvekilleri ile konuşulduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantının ilk oturumuna iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Öğleden sonra yapılan ikinci toplantıya partililer ve belediye başkanları katılımı sağladı.