Balıkesir’in gürültü haritası çıkarıldı

Balıkesir’in ilk stratejik gürültü haritaları hazırlandı. Konu ile ilgili ilk toplantı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz’ın başkanlığında yapıldı.

Gürültü Eylem Planı çalışmaları ile Balıkesir il genelinde mevcut yerleşim yerlerindeki gürültünün yoğunlaştığı sıcak noktalar belirlenerek bu alanlarda gürültü düzeyinin düşürülmesi ve gürültü ile ilgili sorunları çözmek amacıyla, teknik çözümler, planlamalar ve yaptırımlar tespit edilecek ve böylelikle Balıkesirliler’in gürültüden uzak, sakin ve huzurlu bir çevrede yaşamasına imkân tanınacak. Gürültü Eylem Planı çalışmalarının açılış toplantısı, ilgili tüm kurumların katılımı ile 11 Mayıs 2018 tarihinde saat 11:00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 6. Kat Karesi Toplantı salonunda gerçekleştirilecek