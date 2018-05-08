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08 Mayıs 2018 14:15

Balıkesir’in gürültü haritası çıkarıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın ortak çalışması ile “Balıkesir İli Stratejik Gürültü Haritaları” hazırlandı ve Balıkesir’in Gürültü Eylem Planlarının hazırlanmasına başlandı.

Balıkesir’in gürültü haritası çıkarıldı

08 Mayıs 2018 14:15


Balıkesir’in ilk stratejik gürültü haritaları hazırlandı. Konu ile ilgili ilk toplantı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz’ın başkanlığında yapıldı.


Gürültü Eylem Planı çalışmaları ile Balıkesir il genelinde mevcut yerleşim yerlerindeki gürültünün yoğunlaştığı sıcak noktalar belirlenerek bu alanlarda gürültü düzeyinin düşürülmesi ve gürültü ile ilgili sorunları çözmek amacıyla, teknik çözümler, planlamalar ve yaptırımlar tespit edilecek ve böylelikle Balıkesirliler’in gürültüden uzak, sakin ve huzurlu bir çevrede yaşamasına imkân tanınacak. Gürültü Eylem Planı çalışmalarının açılış toplantısı, ilgili tüm kurumların katılımı ile 11 Mayıs 2018 tarihinde saat 11:00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 6. Kat Karesi Toplantı salonunda gerçekleştirilecek




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