Balıkesir’in gürültü haritası incelendi

Toplantıda Balıkesir’in gürültüsü haritası masaya yatırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Balıkesir’in gürültü haritasının büyükşehir için önemine dikkat çekti. Gürbüz, “Gürültü aslında bir kirliliktir ve kontrol altında tutulması gerekiyor. Diğer insanları rahatsız etmeyecek boyutta olması gerekiyor. Bu duyarlılık açısından önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz ise halkın beden ve ruhsal sağlını sağlamak açısından sessiz ortamlar sağlanması gerektiğini ifade etti. Planlamayı yaparken, sadece kara yolları değil, hava alanları, eğlence mekanları ve benzeri kriterleri göz önünde alarak çalışma yaptıklarını belirtti.

Balıkesir ilinin gürültü haritası hazırlandı

Toplantıda daha sonra konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürü Nuray Hüsmen, çevresel gürültü konusunda çalışmaları bakanlığın yönetmeliği doğrultusunda yaptıklarını söyledi. Hüsmen, “Yönetmeliğimiz Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Direktifleri’ne uyumlu bir yönetmelik. Mevzuatımız gereği Türkiye’deki tüm yerleşim yerleri artı ana ulaşım kaynaklarının, gürültü haritalarının çıkarılması gerekiyor. Bu aynı zamanda direktifinde bir gerekliliği. Harita sonuçlarını göre gürültü mazuriyetini azaltmaya yönelik, kısa, orta ve uzun vadede alınabilecek kontrol tedbirlerini içeren eylem planları hazırlanması gerekiyor. Balıkesir ilinin gürültü haritası hazırlandı. Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında hazırladığımız bir sözleşme çerçevesinde ki biz buna yergür projesi diyorduk kısaca. Bu proje kapsamında 15 ilden birisi de Balıkesir iliydi. Gürültü Haritası Bakanlığımız katkısı ile hazırlanmış oldu. Aralık 2015 yılı sonu itibariyle. Nereden baksanız üzerinden 2,5 yıl gibi bir süre geçti. Ben bu konuda özellikle altını çizmek istediğim için buraya değinmek istedim. Çünkü 2,5 yıl önce hazırlanmış mevcut gürültü düzeyini gösteren bir harita var. Bu harita sonuçlara göre belirlenen sıcak noktalar var. Muhakkak bu sıcak noktalara saha ziyareti düzenlenmesi gerekiyor. Nedeni ise 2,5 önceki durumla şu anki durum arasında farklılıklar olabilir. Boş bir alana yeni binalar inşa edilmiş olabilir. Tam tersi kentsel dönüşüm nedeniyle var olan bir bina yıkılmış olabilir. Buna göre sıcak noktalara sahadaki ziyareti sonrası bu alan için yeni bir ölçüm yapılabilinir. Bu konu önemli” dedi.

En gürültülü 3 cadde

Toplantının devamında ise Hidrpotek Proje Yürütücüsü Çevre Mühendisi Hediye Tan, Balıkesir’in gürültü ölçümü yalpan kent merkezi ve ilçelerindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tan, konuşmasında eylem planlarının ötesinde denetleyici ve önleyici çalışmalar ile ancak gürültü kirliğinin önüne geçilebileceğini söyledi. Çevre Mühendisi Tan, Balıkesir kent merkezinde yaptıkları ölçümler kapsamında en sıcak bölgelerin Anafartalar, Eski Edremit ve Şehit Pamir Caddeleri olduğunu söyledi. Anafartalar ve Eski Erdemit Caddeleri karayolundan kaynaklanan gürültü kirliği oluştururken, Şehit Pamir Caddesi ise eğlence sıcak noktası olarak tespit edildi. Toplantının son bölümü ise soru cevap şekilde devam etti.