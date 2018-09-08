Balıkesir’in ikinci millet parkı Havran’a yapılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, devam eden eserlerin açılışı yapıldı.

Açılış ve temel atma törenine Kaymakam Şeref Aydın, Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri katıldı.

Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy günün önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşmasında bir ve birlikte olmanın önemine değinerek “Burası Havran. Çanakkale Savaşının kaderini değiştiren adam, Seyit Onbaşının memleketi. Burası, manevi büyüklerimizden rahmeti Rahman’a kavuşan Hafız Nurettin Efendi’nin memleketi; Rıdvan Efendi’nin memleketi. Havran Mezarlığında nice büyük zatlar yatar. Hem mana ehli, hem devlet ehli, hem Havran’a hizmet etmiş nice vazgeçilmezler yatar. Havran’ın mezarlığı mutlaka gezilmeli. Mutlaka oralardan ibret alınmalı. Dünya hırsını ve hevesine kapılarak bizi biz yapan değerleri ayaklar altına alarak hiçbir yere varamayız. Öncelikle bizler, birbirimize sahip çıkacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep beraber, Türkiye olacağız inşallah” dedi.

Temeli atılan Havran Millet Parkı hakkında açıklamalar yapan Başkan Kafaoğlu “Temelini atacağımız millet parkı, yaklaşık olarak, toplam projenin alanı 21 bin 765 metre kare. Maliyeti, KDV dahil 2 milyon 80 bin TL. Projenin bitişi ise, 1 Ocak 2019 gözüküyor ama mütahit firmamız bunu inşallah Aralık ayı içerisinde 2019’a kalmadan mutlaka tamamlayacağına ben yürekten inanıyorum. 7 bin 573 metre kare yeşil alanı, bin 70 metre kare çocuk oyun alanları, 2 bin metre kare piknik alanları, sert zemin imalatı, semt spor sahası, amfi oturma alanları, fitnes alanları ve yürüyüş yolları ile tam manasıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek pozisyonda. İnşallah Millet Parkımızın ikincisinin temelini atmış oluyoruz. Birincisini İvrindi’de attık, ikincisi Havran’da atmak nasip oldu” dedi.

Daha sonra Havran Çayı yaya üst geçidi köprüsü ve arıtma tesisinin açılışı, Millet Parkı’nın temel atma töreni protokol üyeleri tarafından gerçekleşti.