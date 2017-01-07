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07 Ocak 2017 13:02

Balıkesir’in ilçeleri kara gömüldü

Balıkesir’in ilçeleri kara gömüldü

07 Ocak 2017 13:02

Balıkesir’de dünden bu yana etkisini hissettiren kar yağışı özellikle Dursunbey, Sındırgı ve Gönen ilçelerinde etkili oldu. Dursunbey ilçesinde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.
Balıkesir’de kar yağışının ardından ilçeler beyaza büründü. Sındırgı ilçesinde çok sayıda ağaç dalı karın ağırlığını taşıyamayarak kırıldı. İlçede kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi. Gönen ve Bandırma ilçelerinde de kar etkisini hissettirdi. İlçe merkezinde ulaşım güçlükle sağlandı.
Öte yandan Balıkesir’in yüksek rakımda bulunan Dursunbey ilçesinde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı.



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