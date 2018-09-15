Balıkesirli bayan Kick Bokscular altın madalya peşinde

Kickboks milli takımında yer alan Balıkesirli sporcular Sevcan Çakırca ve Melek Sarı İtalya'nın Venedik şehrinde yapılacak Gençler Dünya Şampiyonasında altın madalya için ter dökecekler.

Kickboks Milli Takımının Antalya kampında hazırlıklarını tamamlayan ve 15-23 Eylül İtalya'nın Venedik kentinde yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası katılan Balıkesirli milli sporcular 48 kg Sevcan Çakırca ve +70 kg Melek Sarı altın madalya için ter dökecek. Balıkesir Kickboks İl Temsilcisi ve milli antrenör Ender Yeşilyurt, her yıl kickboks milli takımı için Balıkesirli gençlerden birilerini yetiştirdiğini bu senede yetiştirmiş olduğu bu bayan sporcularından dünya şampiyonluk madalyası beklediğini ifade ederek, “Kızlarımız bu şampiyonaya 2017 Eylül ayından bu yana sıkı bir çalışmayla hazırlanıyorlar. Sıkı bir kamp dönemi geçirdik. Şampiyonada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından hiç şüphemiz yok” dedi.