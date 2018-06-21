Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 13:34

Balıkesirli boksör Dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor

Balıkesirli genç boksör Enes Refik Çiftçi, Ukranya’nın başkenti Kiev’de Karen Chukhadzyan ile WBO Dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor.

Balıkesirli boksör Dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor

21 Haziran 2018 13:34


Balıkesirli olup profesyonel boks hayatına Avrupa’da devam eden Enes Refik Çiftçi (21) WBO Dünya Şampiyonluğu unvan maçı için Ukranya’nın Kiev şehrinde Ermeni asıllı Karen Chukhadzyan ile şampiyonluk müsabakasına çıkıyor. Dünya şampiyonluğu maçı öncesi İhlas Haber Ajansı Balıkesir Bürosunu ziyaret eden Çiftçi, "Boks sporuna babam Resul Çiftçi’nin teşviki ile başladım. 10 yıllık amatör boks yaşamımda sayısız Türkiye ve Avrupa’da dereceler aldım. 2017 yılında profesyonel boks yaşamına adım attım. Bugüne kadar çıktığım profesyonel 5 maçtan galibiyet ile ayrılarak, namağlup olarak ayrıldım. Ermeni asıllı Karen Chukhadzyan’ı yenerek Dünya şampiyonluk kemerini ülkeme ve Balıkesir’e getirmek için ter dökeceğim. Türk halkından başarım için dualarını esirgememelerini istiyorum" şeklinde konuştu.


Tarihi müsabaka cumartesi günü yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç