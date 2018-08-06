Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 16:41

Balıkesirli dernek başkanları Havran’da bir araya geldi

Balıkesirli dernek başkanları, Havran Belediyesi ve Balıkesirliler Derneği Platformu sponsorluğunda Havran’da düzenlenen 2 günlük etkinlikte bir araya geldiler.

Balıkesirli dernek başkanları Havran’da bir araya geldi

06 Ağustos 2018 16:41


Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Ülkemizin farklı il ve İlçelerinden hatta yurt dışından Hollanda’dan katılan dernek başkanlarımızla bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke geneli ve yurt dışından 18 dernek yetkilisi ile beraberiz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri ve katılım sağlayan yetkililere teşekkür ederim. Havran köklü tarihi, tarımı ve kültürel yapısı ile Balıkesir’imizin önemli ilçeleri arasındadır”dedi


Bu ay ki toplantılarını memleketlerinde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İstanbul Havranlılar Derneği Başkanı Belkıs Öğüt ise,”Program kapsamında Balıkesirli derneklerin sorunları ele alındı. Derneklerin faaliyet gösterdikleri şehirlerde çalışmaları enine boyuna masaya yatırılma imkanı bulduk. Balıkesirli yetkililerle bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşadık” şeklinde konuştu.


Balıkesirliler dernekleri buluşması kapsamında, Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın kabri ve Anıt Müze gezildi. Kazdağları etekleri Hanlar bölgesinde oksijenin bol olduğu bölgede inceleme gezisi yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç