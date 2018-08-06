Balıkesirli dernek başkanları Havran’da bir araya geldi

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Ülkemizin farklı il ve İlçelerinden hatta yurt dışından Hollanda’dan katılan dernek başkanlarımızla bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke geneli ve yurt dışından 18 dernek yetkilisi ile beraberiz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri ve katılım sağlayan yetkililere teşekkür ederim. Havran köklü tarihi, tarımı ve kültürel yapısı ile Balıkesir’imizin önemli ilçeleri arasındadır”dedi

Bu ay ki toplantılarını memleketlerinde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İstanbul Havranlılar Derneği Başkanı Belkıs Öğüt ise,”Program kapsamında Balıkesirli derneklerin sorunları ele alındı. Derneklerin faaliyet gösterdikleri şehirlerde çalışmaları enine boyuna masaya yatırılma imkanı bulduk. Balıkesirli yetkililerle bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşadık” şeklinde konuştu.

Balıkesirliler dernekleri buluşması kapsamında, Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın kabri ve Anıt Müze gezildi. Kazdağları etekleri Hanlar bölgesinde oksijenin bol olduğu bölgede inceleme gezisi yapıldı.