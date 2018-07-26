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26 Temmuz 2018 10:49

Balıkesirli diş hastalarına implant müjdesi

Balıkesir Ağız Diş Sağlığı merkezinde uzun yıllardır uzman doktor yokluğundan yapılamayan implant diş tedavisi başladı.

Balıkesirli diş hastalarına implant müjdesi

26 Temmuz 2018 10:49


Balıkesir Ağız Diş Sağlığı Merkezinde implant diş tedavisi başladı. Balıkesir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Necati Kelemençe tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir’de görev yapan diş hekimlerine çeşitli üniversitelerden gelen hocalar tarafından cerrahi eğitimler verildiğini ve diş merkezinde görevli 20 diş hekiminin İmplant uygulaması için eğitim aldığı açıklandı.


Balıkesir Ağız Diş Sağlığı Merkezin de implant tedavileri 23 Temmuz itibarı ile başladığı öğrenildi. İmplant tedavisi için hastaların diş hekimlerinden tedavi için randevu almaları gerektiği açıklandı. Açıklamada hastaların, implant yapacak hekim tarafından muayenesi yapıldıktan sonra, hastaların durumuna göre röntgen ve tomografi ile görüntüleme yapıldıktan sonra implant planlaması yapılacak. Doktor en yakın Pazartesi günü hastaya randevu vererek, ameliyathane de ilgili ekip tarafından implant işlemi gerçekleştirilecek. İmplant tedavisi için şimdilik yalnızca Pazartesi günlerine randevu verilebiliyor.




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