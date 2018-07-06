Balıkesirli eğitimcinin eserleri beğenildi

Bu güne kadar 6 şiir kitabı yayınlanan Ünver, şiir yazmayı çok sevdiğini söyledi.

Güre Sahilindeki standında kitaplarını imzalayan ve hazırladığı takıları satan Ünver, üretmeyi çok sevdiğini söyledi. Ünver, bir taraftan kitaplarını imzalarken, bir taraftan da kendi elleriyle ürettiği takı tasarım ürünlerini satıyor. Emekli Matematik Öğretmeni olan Gönül Ünver, 36 yıldan bu yana yazıyor. Daha çok çocuk şiir kitaplarına ağırlık veren 2 çocuk annesi Ünver, “Gençliğimden bu yana yazmaya çok seviyorum. Bu güne kadar 6’sı şiir kitabım çıktı. Bu arada takılar üretiyorum. Akşamları burada açtığım stantta kitaplarımı imzalıyorum. Ayrıca bu takıları satıyorum. Balıkesir Şairler ve Yazarlar Birliği (Bayşad) üyesiyim. Yazmayı ve üretmeyi seviyorum” dedi.