Balıkesirli hakemler sezonu açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Balıkesir Şubesi, Balıkesir Atatürk Stadı'nda yapılan törenle 2018-2019 sezonunu açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sezon açılış töreninin ilk konuşmasını yapan TFFHGD Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Özkan, hakemlerin ve gözlemcilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken yeni sezonda tüm hakemlere başarılar diledi. Özkan, “2018-2019 futbol sezonu açılışımıza katılımlarınız sebebiyle Yönetim kurulum adına hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir sezon başlangıcında sizlerle birlikte olmanın sevinciyle iyi dilek ve temennilerimi futbol kamuoyuyla paylaşıyorum. Fair-play'in ön planda olduğu, kötü ve çirkin olayların, sakatlıkların ve olumsuz söylemlerin yaşanmadığı bir sezon olmasını temenni diliyorum. Balıkesir Hakem ve Gözlemcileri olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu yılda bizlerden desteğini esirgemeyen ve sezon açılış kıyafetlerimize sponsor olan Burhaniye Gizem Kuruyemiş sahibi sayın İbrahim Erşen TFFHGD Yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkür ederim. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Balıkesir Şube Yönetim Kurulu olarak bizler de yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Her yıl olduğu gibi bu yılda desteğimizin tüm hakem ve gözlemcilerimizin yanında olduğunu bilmenizi isterim” dedi.

Balıkesir İl Hakem Kurulu Başkanı İzzet Özalp, “Hakem camiası başlı başına çok önemli bir futbol unsurudur. Hakem camiasını biz daha yukarı taşımamız için çok çalışmamız gayret etmemiz ve birebirimize destek olmamız gerekir. Bunun içinde herkesin görevini layığıyla yapmasından ve herkesin birbirini kucaklamasından geçer. Balıkesir hakemliğinin ve Türk hakemliğini ileriye taşımak öncelikli hedefimizdir. Bu sezonda hedefimize ulaşmak için çok çalışacağız. Tüm Balıkesir futbol camiası ile birlikte hareket ederek birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacağımıza inancımız tamdır. Tüm bu duygular ışığında 2018/2019 sezonunun hakem ve gözlemcilerimize hayırlı, uğurlu ve başarılar ile dolu olmasını diliyor, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz Balıkesir'e hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu belirtirken bu yıl 14 hakem ve gözlemcinin terfi ettiğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, “Ankara'da hakemliği tamamlamış biri olarak. Ankara dışında potansiyeli büyük olan bir yerde MHK üyeliği yapmaktan gurur duyuyorum. 3.senemize girdik. Ve ben her geçen daha fazla hizmet etmek istiyorum bölgeye. 2 yıldır bölgemizde inanılmaz bir gelişim var. Bu yıl da 14 hakem ve gözlemci terfi etti. Hakemleri göz önüne alırsak çok ciddi bir rakam. Yeterli mi bence değil. Çünkü Balıkesir'in üst klasman hakem çıkarma geleneği var. Bir futbol bir hakem şehri olarak bu her zaman böyle olmuştur. Umuyorum en kısa zamanda Süper lige hakem yetiştiririz. Antrenmanların yüksek seviyede ve kalitede olduğunu biliyorum. Hakemlik bir yaşam biçimidir. Umuyorum burada tüm arkadaşlarım kazasız belasız yeni sezonlar geçirir” dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesimi yapılırken hakemler sembolik koşu turu attı. Açılış töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.