Balıkesirli hayvan severlerden 4 Ekim açıklaması

Dernek Başkanı Belkıs Biçer hayvanlara zarar verenlere Türk Ceza Kanunu kapsamında ceza verilmesini istedi.

DOHAYKO Başkanı Belkıs Biçer, Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanında yaptığı açıklamada gelişmiş ülkelerde 86 yıl önce 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü olarak kutlanmakta olduğunu hatırlatarak, “Fakat bizler ne yazık ki ülkemizde gelişmiş ülkeler gibi kutlayamadığımızdan içimizde, yüreğimizde hüzün, acı, umutsuzluk ve burukluk var. 2004 yılında TBMM'de kabul edilen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmesine rağmen bugüne kadar hayvanların yaşam hakları korunamadığı gibi, tam aksine şiddeti ve katliamları daha da artırdığını görmekteyiz. Ülkemiz gelişmiş ülkelere göre hayvan hakları konusunda yetersiz. Neredeyse her gün aşırı hayvan ihlalleri, şiddet ve ölüm olayları gündeme gelmektedir. Toplumumuzda hayvanlara karşı suç işlemek kronik bir hal almış. Hayvanların yaşam hakkı en temel haktır. Hayvanlara eziyet eden, işkence eden, canına kasteden kişi veya kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmadığından hapis cezasıyla yargılanamıyor. Bu konuda yasalarımız ve uygulamalarımız yetersiz kalıyor. Biz hayvan hakları savunucuları aslında bu kelime bile ülkemize yakışmayan bir tabir. Üstelik doğanın hassas üç ayağını meydana getiren insan, hayvan ve bitki bütünlüğünün bir parçası olduğunun farkında değiliz. Özellikle bizlere; o kadar aç insan varken neden hayvanlarla uğraşıyorsunuz kıyaslaması yapanlar var. Halbuki hayvanların da duyguları, korkuları olduğunu onların da yaşayan birer canlı olduğunu unutuyoruz. Bizler her canlının hayatının korunmasının bir hak olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

"Yetkilileri göreve davet ediyoruz"

Hayvanlara zarar verenlere verilen cezaların Kabahatler Kanunundan çıkarılıp Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması için istekte bulunan Biçer, “Sahipsiz ve sahipli hayvanların yük, binek, çiftlik hayvanlarının ve ormanda yaşam mücadelesi veren, havuzlara kapatılan yunusların; yani tüm hayvanların yaşam haklarının korunması için çıkarılan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun gerçek anlamda uygulanmasını istiyoruz. Hayvanlara zarar verenlere verilen cezaların Kabahatler Kanunundan çıkarılıp Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Özellikle seçimden öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan meydanlarda hayvanların yasasını Türk Ceza Kanunu kapsamına alacağı sözünü vermişti. Başka acılar yaşamadan bir an önce hayvanlara zarar verenlere verilecek cezaların TCK'ya alınması için buradan Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerimize sesleniyoruz. Lütfen sesimizi duyun” şeklinde konuştu.