Balıkesirli İslam alimi İmam Birgivi uluslararası sempozyumu başladı

Balıkesirli İslam alimi İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir Öğretmen evinde başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit katılımcılara seslendi. Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Balıkesir'de yetişmiş ulema ve devlet adamlarının, gelecek nesillere tanıtılması amacıyla Hasan Basri Çantay ile başlayan sempozyum serisinin ikincisini İmam Birgivi ile devam ettirdiklerini vurguladı. Birçok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Bayyiğit, İlahiyat Fakültesinin de kurulmasıyla üniversite olarak bu alandaki eksikliğin kapandığını belirtti. İmam Birgivi'nin Vasiyetname eserinden alıntılar da paylaşan Rektör Özdemir, sempozyumun İmam Birgivi'nin gerçek değerini günümüze taşımak açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Rektör Özdemir, sempozyumun başarılı geçmesi ve hayırlara vesile olması dilekleriyle, sempozyuma katkı veren kuruluşlara ve akademisyenlere teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı da konuşmasında İmam Birgivi'nin gördüğü yanlışa müdahale etmekten çekinmeyen bir İslam alimi olduğunun altını çizerken, kendisini doğduğu şehirde anmanın da mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Sempozyum açılış programı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mahmoud Masri, Harford Seminary'den Prof. Dr. Yahya Michot ve Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi Prof. Dr. Şerafettin Gölcük'ün katılımcılara hitaplarıyla tamamlandı.

3 gün sürecek sempozyumda, yurt içinden ve yurt dışından katılan çok sayıda akademisyen tarafından; İmam Birgivi'nin yaşadığı dönem, hayatı ve düşünceleri, ilmi müktesabatı ve konumu; fıkıh alimi, eğitimci, dilbilimci olarak Birgivi, Birgivi'yi etkileyen ve ondan etkilenen alimler gibi farklı konu başlıklarında 99 bildiri paylaşılacak.

Sempozyumun açılışına, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, daire amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.