Balıkesirli sanatçı komşularına mini konser verdi

Ören Mahallesinde bir evin bahçesinde düzenlen konserde, Ürdünlü İbrahim Ghannoum da darbuka çalarak destek oldu.

Balıkesirli amatör sanatçı Ahmet Derman, Ören mahallesindeki komşularına mini konser verdi. Derman, akordeon çalıp türkü söylerken, mahallede tatilini geçirmekte olan Ürdünlü İbrahim Ghannoum’da darbukası ile katkıda bulundu. Yurdun değişik yerlerinden türküler söylenirken, mahallede oturan vatandaşlar güzel bir akşam geçirdi. Katılımcılar, sanatçılara teşekkür etti. Konseri izleyen İsmail Erkaya , ”Bu gün Ahmet bey mahallemizde konser verdi. Güzel bir konser oldu. Devamını bekliyoruz” dedi. Müzeyyen Dinç de,” Ben de Aydın’dan geldim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ahmet bey ile İbrahim beye teşekkür ediyoruz” dedi.