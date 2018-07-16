Balıkesirli sporcular Milli Takıma seçildi

Balıkesirli genç Kick Boks sporcuları Sevcan Çakırca ve Melek Sarı sıkletlerinde almış oldukları puanla ile Eylül ayında yapılacak olan Dünya Kick Boks şampiyonasında 48 kg ve +70 kg.da milli forma ile Balıkesir’i temsil edecekler. Genç Kick Boks’çular Ocak ayında Türkiye açık yarışması ve Temmuz ayında yapılan Uluslararası açık yarışmalarında topladıkları puanlar ile Türkiye Milli takımına girmeye hak kazandılar. Milli Sporcuların antrenörü Balıkesir İl Temsilcisi ve Milli Antrenör Ender Yeşilyurt, sporcularının milli takıma seçilmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her sene Balıkesir’den milli takıma sporcu yetiştiriyoruz. Bu sene farklı olarak Eylül ayında başlayan hazırlık dönemin de 2 dünya şampiyonu çıkararak, spor dünyasına damgasını vurmak istiyoruz. Yapılan turnuvalarda sporcularım yeterli puanı toplayarak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler. Şimdi hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Kız sporcularım inşallah bunu başaracak durumda” şeklinde konuştu.

Kick Boks Balıkesir İl Temsilcisi ve Milli Antrenör Ender Yeşilyurt, Kick Boks yapmak isteyen veya öğrenmek isteyen sporcuların kendilerine başvurmalarını istedi.