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Balıkesirli sporcular Triatlon Milli Ttakımında

Balıkesirli 5 triatlon sporcusu, Makedonya’da yapılacak Balkan şampiyonasında Türkiyeyi temsil edecekMakedonya’nın Ohri şehrinde yapılacak Balkan Triatlon Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek milli takım sporcularından 5’i Çelpa Spor’dan milli takıma seçilirken, kulüp antrenörü İlker Sezen de Milli takım antrenörü olarak görev yapacak.

Balıkesirli 5 triatlon sporcusu, Makedonya'da yapılacak Balkan şampiyonasında Türkiyeyi temsil edecek


Makedonya'nın Ohri şehrinde yapılacak Balkan Triatlon Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek milli takım sporcularından 5'i Çelpa Spor'dan milli takıma seçilirken, kulüp antrenörü İlker Sezen de Milli takım antrenörü olarak görev yapacak. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Kuşadası'nda düzenlenen milli takım seçmelerinde Balıkesir Çelpa Spor Kulübünden 5 sporcu milli takıma seçildi. Milli takıma seçilen sporcular Eğridir kampında Balkan şampiyonasına hazırlandı.


Sporcuların 14-16 Eylül tarihlerinde yapılacak ETU Triatlon Balkan şampiyonasında Balıkesir'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

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