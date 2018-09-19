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Balıkesirli triatloncular Balkan Şampiyonası'ndan başarı ile döndü

Balıkesirli 5 Triathlon sporcusu, Makedonya’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti.

Balıkesirli 5 Triathlon sporcusu, Makedonya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Balıkesir Çelpaspor'lu sporcu Hakan Tunç Balkan 3.'sü olarak kürsüye çıktı.


Makedonya'nın Ohri şehrinde yapılan Balkan Triathlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Hakan Tunç, Balkan yıldız erkeklerde 3'ncü olurken, Taha Eren Coşgu yıldız erkeklerde 4., Elif Manisa genç bayanlarda 6., Birsu Ulkat Genç bayanlarda 8. olurken, Nazik Tuba Kestel'de yıldız bayanlarda 11. oldu.


Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren Balıkesirli triatloncuları Çelpaspor Kulübü teşekkür mesajı yayınlayarak, Milli Takım Antrenörü İlker Sezen ve sporcularının başarılarının devamını diledi.

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