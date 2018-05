Balıkesirliler Birliğinden tarhana çorbalı kahvaltı

Başkan Av. Tarık Erülgen amaçlarının bu geleneği sürdürüp unutturmamak olduğunu söyledi.

Balıkesirliler Birliği Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen tarhana çorbalı kahvaltıda konuşan Birlik Başkanı Av. Tarık Erülgen “Balıkesirliler Birliğinin geleneksel hale getirdiğimiz tarhana çorbalı sabah kahvaltısında sizlerle bir arada olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Tarhana çorbalı sabah kahvaltısını biz yaklaşık 20 yıldan bu yana yapıyoruz. Amacımız bu geleneğimizi sürdürmek ve unutturmamak. Yeni nesiller maalesef bizden çok kopuk oldular, kopuk büyüdüler bilemiyorlar. Ama bu etkinlik yıllardan beri sürüyor ve bunun diğer illerde de Balıkesirliler derneklerinin uygulamasınıda arzu ediyoruz. Özellikle Manisa Balıkesir Kültür ve Dayanışma Derneği başkanımız İsmail beyede rica ettim özellikle bundan sonra yapılacak kahvaltı etkinliklerinin kahvaltı olarak değil çorba olarak yapılsın ki Balıkesir’in tarhana çorbası geleneksel olarak devam edip gidecektir inşallah. Biz Balıkesirliler Birliği dernekleri olarak yurt içi ve yurt dışında kurulan 20 dernek ile bir araya gelerek dördüncü toplantımızı yaptık. Toplantıların sonunda Balıkesir Dernekleri Platformunu oluşturduk. Tüm Balıkesirlileri bir araya toplamak için böyle bir girişimde bulunduk. Bir güç birliği oluşturma kararı alındı bu kararın sonunda da bu platform uygulandı. Bu 20 dernek kendi içinde dönem yöneticisi olarak 5 kişiyi seçti. Her zaman söylüyorum derneğimiz siyaset üstü bir dernektir, partiler üstüdür. Bu güne kadar kesinlikle siyasi bir oluşumun içinde olmadık bundan sonrada olmayız. Biz kendi işimize Balıkesir’e bakıyoruz. Balıkesir’e bir çivi çakanın her zaman yanında olduk. Parti önemli değil önemli olan hizmettir”dedi.