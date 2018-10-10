Balıkesirliler gününü kutladı

Balıkesir'in plakasına atfen ilk kez 10.10.2010 tarihinde Balıkesirliler tarafından uygulamaya konulan Dünya Balıkesirliler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Balıkesirliler Dernekleri Platformu 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Anıtı'ndaki programa BALDEP Genel Başkanı Salih Sağıroğlu'nun yanı sıra değişik illerde bulunan Balıkesirliler Derneklerinin başkan ve temsilcileri katıldı. Dernek yöneticileri daha sonra Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek 10.10 Balıkesirliler Günü'nü kutladı.

Balıkesirliler Dernekleri Platformu BALDEP Başkanı Salih Sağıroğlu çelenk sunumunun ardından yaptığı açıklamada tüm Balıkesirlilerin 10.10 Dünya Balıkesirliler Gününün kutlu olmasını diledi. Başkan Sağıroğlu, “İl dışında yaşayan Balıkesirlilere temsil eden dernek başkanlarımız olarak bu yıl kutlamaların özellikli olmasını istedik. Köklerimizin olduğu Balıkesir'imizde bu günü kutlamayı düşündük. Kutlama programımız Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Memleketimizde olmaktan çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde Balıkesirliler Gününü sadece Balıkesir olarak değil tüm yurda, tüm ulusal alana, eğer başarabilirsek de uluslararası alana taşımayı düşünüyoruz” dedi.