Balıkesirspor Baltok - Boluspor maçın ardından

Lig'de sahasından Boluspor'a 2-1 kaybeden Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak iyi oynayıp kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Oyunun kontrol elimizdeyken ve rakibe hiç pozisyon vermemişken bir pozisyonla evimizde mağlup olmak bizi üzüyor. Pozitif bir oyun oynadık bugün. Yenilmeyen ve deplasman maçlarını kazanan bir takıma karşı böyle bir oyun sergiledik. Kazanmayı hakeden taraf bizdik. 2 tane direkten dönen top var. Bana göre Abdulkadir'e yapılan müdahale penaltıydı. İyi oyundan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Kadro derinliğimizin olmayışı bizi zora sokuyor. Ama oyuncularımı yürekleri oyunlarından dolayı tekrar tebrik ediyorum. Biz böyle oynamaya devam edeceğiz. Ama böyle kaybetmeyi hak etmiyoruz. Onları da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Boluspor Cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar maç sonu yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçı öncesi aldıkları kritik üç puan için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sait Karafırtınalar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Skorun bizim için önemli olduğu bir maçtı. Haftaya ligin kader maçlarında birini oynayacağız. Onun öncesinde moral bulmak için iyi bir sonuç aldık. Karşımızda belki ligin en iyi pas oyununu oynayan geriden oyun kuran takımı vardı. Buradan alınan üç puan çok değerli. Deplasmandaki bütün maçlarımızı kazandık. Bu şekilde devam ettirirsek inşallah sonuca ulaşacağız. Haftaya evimizde Gençlerbirliği karşısında çok kritik bir maç oynayacağız. Bu galibiyetin sevincini bugün yaşayıp pazartesiden itibaren Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacağız. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum buraya gelip bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Camiaya hayırlı olsun.”