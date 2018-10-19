Balıkesirspor Baltok Boluspor'u ağırlıyor

Lig ekiplerinden mücadele eden Balıkesirspor Baltok, 9'uncu hafta karşılaşmasında 20 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da Boluspor ile Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı İstanbul Bölgesi'nden Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kadir Sağlam olarak belirlendi. Milli maç arasını Bursaspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Balıkesirspor Baltok Boluspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı- beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Oğuzhan Çapar, milli takımda bulunan Foxi ve Adanaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Cüneyt Köz dışında eksik bulunmuyor.

Müsabaka öncesi Balıkesirspor Baltok 9 puanla 13.sırada yer alırken konuk Boluspor 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan karşılaşma Balıkesirspor Baltok'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.